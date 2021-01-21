ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، قبل مواجهة ليفربول وبيرنلي

الخميس 21/يناير/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يستضيف فريق ليفربول نظيره بيرنلي على ملعب الأنفيلد اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتشتد المنافسة في المربع الذهبي، بين ليفربول مع الثلاثي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وليستر سيتي حتي نهاية الدور الأول، مما ينبأ عن سخونة بينهم في الدور الثاني.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، قبل مواجهة ليفربول وبيرنلي، ويأتي على النحو التالي:

المركز الأول: مانشستر سيتي - 38 نقطة.

المركز الثاني: ليستر سيتي - 38 نقطة.

المركز الثالث: مانشستر يونايتد - 37 نقطة.

المركز الرابع: ليفربول - 34 نقطة.

المركز الخامس: توتنهام هوتسبير - 33 نقطة.

المركز السادس: ايفرتون - 32 نقطة.

المركز السابع: ويست هام يونايتد - 32 نقطة.

المركز الثامن: تشيلسي - 29 نقطة.

المركز التاسع: ساوثهامبتون - 29 نقطة.

المركز العاشر: أرسنال - 27 نقطة

المركز الحادي عشر: أستون فيلا - 23 نقطة.

المركز الثاني عشر: ليدز يونايتد - 23 نقطة.

المركز الثالث عشر: كريستال بالاس - 23 نقطة.

المركز الرابع عشر: ولفرهامبتون - 22 نقطة.

المركز الخامس عشر: نيوكاسل يونايتد - 19 نقطة.

المركز السادس عشر: برايتون ألبيون - 17 نقطة.

المركز السابع عشر: بيرنلي - 16 نقطة.

المركز الثامن عشر: فولهام - 12 نقطة.

المركز التاسع عشر: ويست بروميتش ألبيون - 11 نقطة.

المركز العشرين: شيفيلد يونايتد - 5 نقاط.

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