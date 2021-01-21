قاسم يوضح موقف ساسي من التجديد للزمالك













كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك آخر التطورات حول تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي مع الفارس الأبيض.









وقال قاسم فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "عقدت جلسة مع ساسي وأكد على تركيزه حاليا مع الفريق ولا يوجد استعجال فى هذا الملف مازال امامنا وقت لإنهاء هذا الأمر بشكل مميز".





واضاف: "أتمني استمرار إلتزام اللاعبين وأشكر مجلس الإدارة الذي يقوم بعمل جيد والنادي يستحق مكانة أكبر مما عليه الآن".







