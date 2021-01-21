البسكويت بالأناناس.. حلوى سهلة التحضير

الخميس 21/يناير/2021 - 01:38 ص
بوابة الفجر
مقادير حلوى البسكويت بالأناناس
- بسكويت الشاي السادة : عبوة
- أناناس : علبة (شرائح)
- حليب : نصف كوب
- القشطة : علبة
- كريمة : كيس (بودرة)
- الحليب المكثّف : نصف كوب (محلى)
- جبن كريمي : 4 قطع

طريقة تحضير حلوى البسكويت بالأناناس
اخلطي الكريمة البودرة مع الحليب المكثف المحلى والقشطة والجبن بالخلاط حتى يصبح المزيج ناعماً وكريمياً.
اغمسي البسكويت بالحليب وصفيه بطبق بالبايركس.
وزعي كمية من خليط الكريمة والجبن ثم طبقة من شرائح الأناناس.
أعيدي الكرة لعمل طبقة أخرى بحيث يكون الأناناس على الوجه.
ضعيها في الثلاجة وقدميها باردة.

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