قاسم: أزمة بن شرقي انتهت.. وما قام به مجرد نرفزة ملعب

الخميس 21/يناير/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر


أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الزمالك، أن أزمة أشرف بن شرقي انتهت عقب مباراة الجونة مباشرة التي حسمها الفارس الأبيض بهدف نظيف. 

وقال قاسم فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "ما قام به أشرف شرقي مجرد نرفزة ملعب وأشكر شيكابالا على دوره الكبير مع الفريق والمغربي قام بتحية الجهاز الفني بعد المباراة".

واضاف: "نطبق اللائحة على اللاعبين داخليا ولن نعلن عبر وسائل الإعلام على العقوبات والغرامات على اللاعبين".

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان بعد غد السبت في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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