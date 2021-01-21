أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

الخميس 21/يناير/2021 - 08:55 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة حول النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس للهيئة البرلمانية للحزب، قائلًا: "النائب كان يدعم برلمان الإخوان، واعترض حينها على حل مجلس جماعة الإخوان الإرهابية، ووصف حل مجلس نواب الإخوان خلال حوار صحفي عام 2012 بالتدخل العسكري".

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن النائب "داوود" زعم زيفا خلال حواره مع احدى الصحف بوجود مخطط لهدم ثورة 25 يناير، نحتاج إلى رد من حزب الوفد على تعيين داوود رئيسا للهيئة البرلمانية، بعدما دافع عن الإخوان عام 2012".

وتساءل قائلًا: "كيف يأتي اختيار داوود للهيئة البرلمانية بعد يوم واحد من اتهاماته لحزب الأغلب؟" مؤكدًا أنه يدعم المعارضة البناءة، لكن لا يجب أن نصدر الأزمات"

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