مفاجأة كبرى.. ريال مدريد يودع كأس إسبانيا على يد فريق من الدرجة الثالثة

الخميس 21/يناير/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
وكالات


ودع ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا على يد  فريق "ألكويانو" المغمور المشارك في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم في مفاجأة من العيار الثقيل.

وتغلب فريق "ألكويانو" على الفريق الملكي (2-1) بعد تمديد المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الدور الـ32 للمسابقة.

ووضع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو ريال مدريد في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ولكن أصحاب الأرض ردوا الصاع صاعين بتسجيلهم هدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين خوسه سولبيس، وخوانان في الدقيقتين (79، و114) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب مدينة ألكوي.

وأكمل  فريق "ألكويانو" المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه رامون لوبيز في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الإضافي الثاني، أي أنه سجل الهدف الثاني وهو يلعب بعشرة لاعبين.

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