طريقة إرسال رسالة صامته على تيلجرام × 5 خطوات

الخميس 21/يناير/2021 - 12:37 ص
بوابة الفجر
الرسائل الصامته يمكن استخدامها على منصة تليجرام، حيث تتيح الرسائل الصامتة للمستخدمين إرسال الرسائل بدون صوت الإخطار، وتكون هذه الميزة في متناول اليد أثناء إرسال رسالة إلى شخص ما، وفيما يلى نعرض خطوة بخطوة طريقة إرسال رسائل صامتة.

ننشر لكم خطوات إرسال رسائل صامتة على تليجرام:
- افتح تطبيق تليجرام على هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر.
- الآن، توجه إلى أي نافذة دردشة.
- اكتب رسالتك.
- الآن، اضغط مع الاستمرار على زر الإرسال لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا.
- سيُظهر لك هذا خيارين - جدولة الرسالة وإرسالها بدون صوت،  اختر الأخير.


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