المركز الوطني لإدارة الدين: انتهاء طرح يناير من برنامج صكوك المملكة بالريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.955 مليار ريال سعودي .

وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.075 مليار ريال سعودي، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.075 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2028 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 880 مليون ريال سعودي، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 880 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2033 ميلادي.