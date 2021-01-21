ميدو تعليقا على تخفيض عقوبة الشناوي: أصبحنا في دورة رمضانية

الخميس 21/يناير/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مباراة واحدة بدلا من 4 مباريات.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن قبل أيام عن معاقبة محمد الشناوي حارس الأهلي، بالإيقاف لمدة 4 مباريات، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه غرامة مالية، ليقوم الأهلي بتقديم تظلم لدى الاتحاد، ليقوم بتقليص العقوبة.

كما تم تقليص العقوبة الموقعة على اللاعب محمود وادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي إلى 4 مباريات بدلا من 8.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "قرار تقليص عقوبتي الشناوي ووادي بيقلب الدوري المصري إلى دورة رمضانية".

وتابع، "ليس من العدل أن يتم معاقبة فرجاني ساسي الذي قام بشد سماعة الحكم، بالإيقاف لمدة 6 مباريات، في حين يتم إيقاف محمود وادي، الذي قام بسب الحكم 4 مباريات فقط".

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