بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم
الخميس 21/يناير/2021 - 08:52 ص
أمنية فوزي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 21 يناير 2021.
طقس الخميس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
طقس الخميس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والغربية من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.