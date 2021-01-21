بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 21 يناير 2021.



طقس الخميس نهارًا:



- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



طقس الخميس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والغربية من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



