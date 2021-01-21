لماذا سورة التوبة ليست بها "بسملة"؟

الخميس 21/يناير/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
تعتبر صورة التوبة هي الصورة الوحيدة في القرأن الكريم التي ليست بها "بسملة"، حيث أنها لا تبدأ بـ "بسم الله الرحمن الرحيم"، فحين نقرأها علينا ألا نذكر البسملة في بدايتها.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية عدة اسئلة، منها : ما حكم قراءة سورة التوبة من النصف فهل نقول بسم الله الرحمن الرحيم أم ماذا؟

وقال مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومستشار فضيلة المفتي، إن ابن الجزري هو أبرز من تحدث في هذه المسألة وهو من علماء القراءات وكان فقيها، وقال ابن الجزري اننا حين نقرأ سورة التوبة من بدايتها لا نقرأ البسملة.

وأوضح عاشور أن القراءة من منتصف السورة يستحب ان نقرا قبلها الفاتحة، "فالبدء بأي آية بعد الآية الأولى يجوز قراءة الفاتحة، لكن في بدايتها لا يصح ذلك".

أخبار تهمك

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بايدن يوقع على سلسلة أوامر جديدة من بينها إلغاء حظر السفر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يقلص عقوبة الشناوي.. تعرف على أبرز القرارات

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة كبرى.. ريال مدريد يودع كأس إسبانيا على يد فريق من الدرجة الثالثة

منذ ثلث ساعة

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جمع مليوني جنيه بأقل من 14 ساعة لإنقاذ مصري بالسعودية من السجن

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ميدو تعليقا على تخفيض عقوبة الشناوي: أصبحنا في دورة رمضانية

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

باريس سان جيرمان ينافس كبار إسبانيا على صفقة الفهد الأسمر

منذ ساعة و 19 دقيقة

باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ 43 دقيقة

مهاجم جديد على طاولة الزمالك وباتشيكو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

من أجل المشاركة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:35 ص

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

10:00 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

08:30 م

من أجل المشاركة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

11:59 م

ميدو تعليقا على تخفيض عقوبة الشناوي: أصبحنا في دورة رمضانية

12:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»