لماذا سورة التوبة ليست بها "بسملة"؟

تعتبر صورة التوبة هي الصورة الوحيدة في القرأن الكريم التي ليست بها "بسملة"، حيث أنها لا تبدأ بـ "بسم الله الرحمن الرحيم"، فحين نقرأها علينا ألا نذكر البسملة في بدايتها.





وورد إلى دار الإفتاء المصرية عدة اسئلة، منها : ما حكم قراءة سورة التوبة من النصف فهل نقول بسم الله الرحمن الرحيم أم ماذا؟





وقال مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومستشار فضيلة المفتي، إن ابن الجزري هو أبرز من تحدث في هذه المسألة وهو من علماء القراءات وكان فقيها، وقال ابن الجزري اننا حين نقرأ سورة التوبة من بدايتها لا نقرأ البسملة.





وأوضح عاشور أن القراءة من منتصف السورة يستحب ان نقرا قبلها الفاتحة، "فالبدء بأي آية بعد الآية الأولى يجوز قراءة الفاتحة، لكن في بدايتها لا يصح ذلك".