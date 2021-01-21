بايرن ميونخ يواصل صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني

عزز بايرن ميونخ صدارته ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، عقب فوزه الصعب 1 / صفر على مضيفه أوجسبورج اليوم الأربعاء في المرحلة السابعة عشر للمسابقة.





وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز لايبزج على ضيفه يونيون برلين 1 / صفر، وأرمينيا بيليفيلد على ضيفه شتوتجارت 3 / صفر، وكولون على مضيفه شالكه 2 / 1، فيما تعادل فرايبورج 2 / 2 مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت.





وواصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ممارسة هوايته في هز الشباك، عقب تسجيله هدف بايرن الوحيد في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ليواصل صدارته قائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 22 هدفا.





وعزز ليفاندوفسكي رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال الدور الأول في تاريخ بوندسليجا، متفوقا بفارق هدفين على جيرد مولر، أسطورة الكرة الألماني السابق، الذي أحرز 20 هدفا في الدور الأول لموسم 1968 / 1969.





وارتفع رصيد بايرن، حامل لقب المسابقة في المواسم الثمانية الأخيرة، إلى 39 تقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزج، في حين تجمد رصيد أوجسبورج، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي، عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.