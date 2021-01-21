يوفنتوس يتوج بطلا لكأس السوبر الايطالي

ارتدى المهاجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو ثوب البطولة مجددا وقاد فريقه يوفنتوس إلى الفوز بلقب كأس السوبر الإيطالي بفوز ثمين 2 - صفر على نابولي اليوم الأربعاء.





وتغلب يوفنتوس على كبوته وانتزع فوزا غاليا على نابولي المتألق ليحرز الفريق لقب السوبر للمرة التاسعة (رقم قياسي) فيما تجمد رصيد نابولي عند لقبين فقط في البطولة.







