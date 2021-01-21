يوفنتوس يتوج بطلا لكأس السوبر الايطالي

الخميس 21/يناير/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
وكالات
ارتدى المهاجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو ثوب البطولة مجددا وقاد فريقه يوفنتوس إلى الفوز بلقب كأس السوبر الإيطالي بفوز ثمين 2 - صفر على نابولي اليوم الأربعاء.

وتغلب يوفنتوس على كبوته وانتزع فوزا غاليا على نابولي المتألق ليحرز الفريق لقب السوبر للمرة التاسعة (رقم قياسي) فيما تجمد رصيد نابولي عند لقبين فقط في البطولة.


وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى سجل رونالدو هدف التقدم في الدقيقة 64 ثم أحرز ألفارو موراتا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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