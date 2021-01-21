هجوم رامي رضوان على والد طفلة الدقهلية.. وتفاصيل مثيرة يرويها جدها ووالدتها

الخميس 21/يناير/2021 - 08:50 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
هاجم الإعلامي رامي رضوان، والد طفلة الدقهلية التي قام بتعذيبها ومحاولة حرقها والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" "هي هلاقي ألفاظ مناسبة أقولها، أي إنسان عاقل وفي دم بيجري في عروقه يقدم على ما قام به هذا الأب بابنته".

وأضاف "البنوتة بنبوناية البيت وربنا مديهم قدرة أنها تسعد كل اللي حواليها وتشعر بمشاعر جميلة معها، مش قادر أفهم ازاي هذا الأب تجرب من مشاعره، ومكنتش متخيل أننا نشوف حاجة زي كده وأن أب يعمل كده في طفلته الرضيعة".

وفي ذات السياق كشف بسيوني محمد فهمي، جد طفلة الدقهلية، تفاصيل قيام والد الطفلة الرضعية بتعذيبها.

وقال "فهمي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة": "صاحي قال لجيرانه أنه عايز يعمل مشكلة، وجه خبط عليا وقالي أنا عايز أضربك، وطلب البنت الصغيرة علشان يأخذها".

وأضاف "قولتله أن البنت نايمة ولكنه أصر وأخذها لقيت بنتي بتصوت من البلكونة وبتقولي أنه بيقلعها هدومها في الشارع في عز البرد وعايز يحرقها، وهو في الأول كان متجوز بنتي عرفي وبعدين كتب عليها رسمي، وعالطول كان بيضربها وتيجي غضبانة عندي، ورفعنا عليه قضية طلاق، ومش عايز يسجلها على اسمه علشان مش عايز يدفعلها نفقة".

من جانبها قالت آمال البسيوني، والدة الرضعية "اتجوزت وأنا عندي 17 سنة، وده سلو بلدنا ولما كملت السن القانوني كتب عليا رسمي، وكان عالطول بيضربني ويغضبني عند أهلي، ولما أرجع مش بلاقي حاجتي، وهو مش عايز يطلق علشان عايز يجردني من كل حاجاتي".

وأضافت "أخذت بنتي قبل كده لمدة شهر وهي عندها سبعة شهور وكان السبب في إني أفطمها بدري، وكان بيرجعها ومكنتش متوقعة أنه هيعمل كده، وأنا اللي صورت الفيديو علشان أفضحه، ورافعة عليه قضية طلاق وإثبات نسب لأنه لا يريد تسجيل الطفلة على اسمه لغاية دلوقتي".

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