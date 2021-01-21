أحمد كريمة: يجب محاكمة المأذون الذي شهد على عقد يلغي الطلاق الشفوي (فيديو)

الخميس 21/يناير/2021 - 07:04 ص
أحمد كريمة
أحمد كريمة
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر، إن ما يسمى بزواج التجربة باطل، لأنه مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلًا، وبيان الأزهر الشريف المرجعية المعتمدة للمسلمين أوضح هذا الأمر بشكل صريح لا لبس فيه. 

وتابع "كريمة"، خلال تصريحات أعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الفترة الأخيرة شهدت انفلات كبير في الشريعة، موضحًا أن أحد المنسوبين إلى الدعوة الإسلامية شهد على عقد ينص على إلغاء الطلاق القولي، معقبًا: " المأذون الذي سمح بكتابة شرط يمنع الطلاق الشفوي، من المفترض أن يحول إلى النائب العام، كيف يكتب شرطًا يخالف ما استقر عليه هيئة كبار العلماء بصحة الطلاق الشفوي".

وأضاف أن ما يحدث الآن يعتبر لعب بالثوابت، متابعًا: "من أمن العقاب أساء الأدب، نحن دولة مؤسسات، الإسلام دين الدولة، والأزهر الشريف هو المسؤول عن الشريعة الإسلامية".

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