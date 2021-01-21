محلل سياسي يوضح الفارق بين السيسي وجو بايدن

قال ماك شرقاوي، المحلل السياسي وأستاذ العلاقات السياسية، إن مقر البيت الأبيض قبل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن تحول إلى ثكنة عسكرية، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إليه منذ يوم 16 يناير الحالي في سابقة تحدث لأول مرة.





وأضاف "شرقاوي" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن اليوم شهد استنفار أمني بشكل غير طبيعي، حيث كان هناك توقع لحدوث شيء ما وكانت فقرات الحفل أقل من المعتاد.



