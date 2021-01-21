محلل سياسي يوضح الفارق بين السيسي وجو بايدن

الخميس 21/يناير/2021 - 04:14 ص
بايدن والسيسي
بايدن والسيسي
شيماء حسن
قال ماك شرقاوي، المحلل السياسي وأستاذ العلاقات السياسية، إن مقر البيت الأبيض قبل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن تحول إلى ثكنة عسكرية، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إليه منذ يوم 16 يناير الحالي في سابقة تحدث لأول مرة.

وأضاف "شرقاوي" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن اليوم شهد استنفار أمني بشكل غير طبيعي، حيث كان هناك توقع لحدوث شيء ما وكانت فقرات الحفل أقل من المعتاد.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن خطبة بايدن لم يذكر فيها أي شيء عن سياساته، حيث اقتصرت الخطبة على موضوع كورونا وحماية اللحمة الوطنية وكلها كانت عبارة عن أمور إنشائية، مستطردًا: "مشاهد خروج الرئيس بايدن بين شعبه يذكرنا بمشهد الرئيس السيسي مع شعبه ولكن الفارق أن الرئيس السيسي شعبه يحميه أما الرئيس الأمريكي فجيشه يحميه".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس

أخبار تهمك

ميدو تعليقا على تخفيض عقوبة الشناوي: أصبحنا في دورة رمضانية

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم جديد على طاولة الزمالك وباتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل جمع مليوني جنيه بأقل من 14 ساعة لإنقاذ مصري بالسعودية من السجن

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

منذ 42 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يقلص عقوبة الشناوي.. تعرف على أبرز القرارات

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ حوالي 9 ساعات

في أول يوم بالبيت الأبيض.. بايدن يتوعد إيران

منذ 35 دقيقة

سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

منذ حوالي 7 ساعات

من أجل المشاركة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

محلل سياسي أمريكي: مخاوف من احتمالية اقتحام مراسم تنصيب بايدن

عاجل.. إجراءات أمنية مشددة في مبنى الكابيتول قبل تنصيب بايدن

جابريال صوما: ليس هناك مجال لمحاكمة ترامب قبل تنصيب بايدن

ميليشيات مسلحة وأحداث عنف متوقعة.. أنظار العالم تتجه إلى أمريكا مع اقتراب تنصيب بايدن (فيديو)

صحيفة: مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر أجهزة الأمن حذر من تخريب حفل تنصيب بايدن

عبدالمنعم سعيد: خطاب تنصيب بايدن سيركز على قضايا المناخ والصراع مع الصين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

12:35 ص

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

08:30 م

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

01:57 ص

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

02:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»