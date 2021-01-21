محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط المركزي ويتابع حالة النظافة والرصف والطرق

الخميس 21/يناير/2021 - 03:04 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
إسماعيل منطاوي
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي للارتقاء بمستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشدداً علي المتابعة الدورية لإنتظام العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية.

جاءت تصريحات المحافظ خلال جوله تفقدية لمستشفي العياط المركزي، للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين حيث تفقد غرف العزل لمصابي فيروس كورونا وغرف الرعاية المركزة.

واطمأن المحافظ علي تواجد المخزون الكافي من الأكسجين، وانتظام تواجد الأطقم الطبية والأطباء والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات مؤكداً ضرورة استقبال كافة المرضي، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والتخفيف عليهم.

وتفقد المحافظ حالة النظافة والاشغالات بمركز ومدينة العياط، موجها بنقل مقلب القمامة المتواجد بمنطقة أبوهميلة بعيداً عن المنطقة السكنية موجهاً بإيقاف أعمال رصف شارع ابوهميلة المدرج ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى لحين قيام شركة الكهرباء بنقل غرف الكهرباء وأعمدة الإنارة المتواجدة بالشارع والتى تعيق مسار التطوير الى جانب الانتهاء من كافة وصلات المياه والصرف الصحى بالمنطقة.

وتفقد راشد طريق المسانده طهما والذى شهد حدوث انهيارًا جزئيًا بأحد القطاعات بمسار الطريق والذي تمر به العديد من المرافق موجهاً شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الدفع بشركة متخصصة لإصلاح الانهيار الذي حدث بالطريق في أسرع وقت ممكن .

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