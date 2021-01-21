على طريقة "الزوجة رقم 13".. سيدة تدعي الحمل في "مخدة" (فيديو)

الخميس 21/يناير/2021 - 02:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
عرض برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على شاشة "النهار"، واقعة صادمة ومثيرة، لسيدة ظلت لـ"9 أشهر" حامل في مخدة، وكذبت على أهلها وزوجها المسافر، على طريقة الفنانة شادية في فيلم "الزوجة رقم 13"، ثم اتهمت المستشفى بسرقة الجنين.

وفي هذا الصدد، كشف أحمد النحاس مدير مستشفي قوص، تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه فوجيء يوم 11 يناير بـ 4 أفراد يتهمون المستشفى باختطاف "جنين"، وعلى الفور تم التحقيق في البلاغ المقدم ضد المستشفى، ولكن تبين أنه لا يوجد أي أثر للسيدة داخل المستشفى في دفاتر الدخول والخروج، كما أن جميع العاملين ورئيس قسم النساء والتوليد نفوا إدعاءاتها.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الأطباء المتابعين لحالتها، خارج المستشفى، حيث قال أحدهم إنها تحدثت لها وكانت تريد الإنجاب، وكانت تخشى من طلاقها أو الزواج عليها.

كما كشف أنه تم إجراء أشعة تلفزيونية على الزوجة، وتم اكتشاف أن الرحم في حجمه الطبيعي، وأنه لا يوجد أي ولادة حديثة، مضيفًا: "تعاملنا مع الأمر من الناحية الإنسانية البحتة.. السيدة لا تنجب رغم زواجها منذ 6 سنوات".

وذكرت ريهام سعيد، أن الواقعة كانت في مدينة قوص جنوب محافظة قنا، وهي واقعة غريبة حيث استطاعت ربة منزل إيهام زوجها وعائلته بحملها بمولود عقب سنوات من الزواج واتهام مستشفى قوص بسرقة المولود عقب الولادة بقسم النساء والتوليد.

وبدأت الواقعة حينما فكرت صاحبة الـ 23 عاما في حيلة لخداع زوجها خوفًا من زواجه بأخري، لاسيما أنها لا تنجب منذ سنوات، فأوهمته بالحمل حتي مر 9 أشهر ووضعت وسادة حول بطنها لتأكيد الحمل، واستغلت سفره وغيابه في تلك الفترة حتى حان موعد الولادة ورافقتها والدتها إلى المستشفى.

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