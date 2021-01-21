الإسكان: الانتهاء من تطبيق إلكتروني خاص بتراخيص البناء

الخميس 21/يناير/2021 - 02:30 ص
عاصم الجزار وزير الإسكان
عاصم الجزار وزير الإسكان
شيماء حسن
قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إن الوزارة تسعى لتوفير الحصول على تراخيص المباني للمواطنين من خلال منظومة الكترونية.

وأضاف "عباس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "نسعى إلى الانتهاء من عمل تطبيق الكتروني لتقديم تراخيص البناء خلال 6 أشهر".

وتابع " المواطن لن يذهب للأحياء للحصول على تراخيص البناء وسيكون التعامل الكترونيا"، مؤكدًا أن سيكون هناك متابعة بشكل دوري لرصد أي مخالفات تتعلق بعملية البناء.

في سياق منفصل، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، وقيادات الوزارتين، وممثلو النقابة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ودور نقابة المهندسين فى تلك المنظومة، وذلك فى إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، من أجل ضبط وحوكمة العمران.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أننا الآن في مرحلة انتقالية تستمر لمدة 6 أشهر لحين حوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء، ووضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، موضحًا أن هناك فرصة ذهبية لضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر، وهو مضافعة مساحة المعمور المصرى.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، ودور كليات الهندسة بالجامعات المصرية، ونقابة المهندسين، والإدارات المحلية، والجهات الرقابية فى استصدار تراخيص البناء، لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين، وتنظيم العمران المصرى.

وأوضح الوزير، أنه تم مطالبة نقابة المهندسين بإعداد قائمة بالمهندسين والمكاتب الاستشارية وفقًا للتصنيف، مع وضع القواعد المنظمة، بالتعاون مع الجامعات المصرية التى أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية.

وقال اللواء محمود شعراوي: تم إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، لتطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، والتى تستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ رفع الحظر عن أعمال البناء بالمدن المصرية، وتتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تطبيق إلكتروني تراخيص البناء بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. ريال مدريد يودع كأس إسبانيا على يد فريق من الدرجة الثالثة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 12 ساعة

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو تعليقا على تخفيض عقوبة الشناوي: أصبحنا في دورة رمضانية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

من أجل المشاركة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

اتحاد الكرة يقلص عقوبة الشناوي.. تعرف على أبرز القرارات

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل جمع مليوني جنيه بأقل من 14 ساعة لإنقاذ مصري بالسعودية من السجن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بايدن يوقع على سلسلة أوامر جديدة من بينها إلغاء حظر السفر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مهاجم جديد على طاولة الزمالك وباتشيكو

منذ حوالي 4 ساعات

سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"الوزراء": لا يوجد بمدن مصر شبكات تصريف الأمطار

الحكومة تعلن موعد عودة حركة البناء في المحافظات

متحدث الوزراء: استئناف أعمال البناء وفقًا للاشتراطات الجديدة خلال أسبوعين

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 24-11-2020

عاجل .. وزير الإسكان: مرحلة انتقالية6 شهور لاسئناف أعمال البناء

وزارة الإسكان تضع اللمسات الأخيرة مع التنمية المحلية لمنظومة إصدار تراخيص البناء

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:35 ص

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

01:57 ص

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

10:00 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

08:30 م

ميدو تعليقا على تخفيض عقوبة الشناوي: أصبحنا في دورة رمضانية

12:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»