باريس سان جيرمان ينافس كبار إسبانيا على صفقة الفهد الأسمر





ذكرت وسائل إعلامية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يتنافس مع قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد على الفوز بصفقة مجانية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت فضائية تيليفوت الفرنسية بأن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي لم يفقد الأمل في إمكانية التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وألمحت الفضائية الفرنسية أن المدافع النمساوي لم يتوصل لاتفاق بعد مع مسئولي ريال مدريد بينما اقتحم غريمه التقليدي برشلونة خط مفاوضات التعاقد مع ديفيد ألابا.





وأشارت الفضائية الفرنسية إلى أن عقد ديفيد ألابا مع العملاق البافاري ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وتعثرت محاولات النادي الألماني في إقناع النجم النمساوي بالتوقيع على عقد جديد.





وأوضحت الفضائية الفرنسية أن ديفيد ألابا انضم إلى صفوف بايرن ميونخ كلاعب شاب قادمًا من أوستريا فيينا في صيف 2008 وتمت إعارته لستة أشهر فقط إلى هوفنهايم في شتاء 2011.