تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في مونديال الأندية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أسفرت قرعة كأس العالم للأندية، عن مواجهة الأهلي المصري أمام نظيره الدحيل القطري، في ربع نهائي مونديال الأندية الذي ينطلق يوم الرابع من شهر فبراير المقبل.

حيث تم تعديل موعد بداية بطولة كأس العالم للأندية، بعدما قرر فريق أوكلاند سيتي ممثل أوقيانوسيا الانسحاب، وعدم المشاركة بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويلتقي الأهلي أمام نظيره الدحيل، يوم الخميس الموافق الرابع من شهر فبراير المقبل، في المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب المدينة التعليمية.

ويترقب بايرن ميونيخ الألماني الفائز من مباراة الأهلي والدحيل، في نصف نهائي البطولة، وسيكون يوم الاثنين الموافق 8 فبراير المقبل.

وتقام مباراة بايرن ميونيخ أمام الفائز من الأهلي والدحيل، على أرضية ملعب أحمد بن علي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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