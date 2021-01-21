باحث: إدارة ترامب تتشابه كثيرًا مع الإخوان عندما سيطروا على مصر (فيديو)

قال مأمون فندي، مدير معهد لندن للدراسات الإستراتيجية، إن إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تتشابه كثيرًا مع إدارة الإخوان عندما كانت لهم السيطرة على البرلمان والرئاسة.





وأضاف "فندي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "هذه الجماعة كانت لها السيطرة على البرلمان والرئاسة وأغرتهم السيطرة وبدأت في سوء إدارة السلطة وهو ما أدى إلى خروج الناس عليهم في 30 يونيو".





وتابع: "إساءة استخدام السلطة يستطيع أن يبدد أي أصوات وهذا المثال كان واضحًا مع مرسي عند أعلن الإعلان الدستوري، وهذا ما حدث مع ترامب عندما خرجت جماعته في 6 يناير واعتدائهم على معبد الديمقراطية الأمريكية كطلقة في رأس ترامب".





واستطرد: "الاخوان خرجوا عن النص المصري والمصريون تخوفوا من المستقبل معهم فخرجوا عليهم، ومع الفارق هذا ما حدث مع ترامب"، متابعًا: "أن الرئيس الحالي جو بايدن يرى انه من الأفضل أن لا يكون الشرق الأوسط موجود ولكن أرى ان سياسته ستختلف عن اوباما وسابقيه في قضية الصراع العربي الإسرائيلي خلال سنتين من فترة ولايته".



