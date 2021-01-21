زاهي حواس: فتوى "كريمة" بشأن تحريم عرض المومياوات "غير شرعية" (فيديو)

قال زاهي حواس، عالم الآثار، تعليقا على فتوى الشيخ أحمد كريمة، بتحريم عرض المومياوات ونبش القبور.





وأضاف "حواس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، «لا ننبش قبور مسلمين أو مسيحيين أو يهود»، مشيرا إلى أن وظيفة الآثار هي إحياء عظمة هؤلاء الناس والتعريف بالحضارة.





واعتبر عالم الآثار، فتوى الشيخ أحمد كريمة «غير شرعية» وغير موفقة، وليس لها أي أساس من الصحة، مؤكدًا أن عرض المومياوات لا يتضمن أي إثارة أو إهانة لهم.





لكن حواس اتفق مع كريمة في الرأي من أن طريقة عرض المومياوات قبل نقلهم إلى متحف الحضارة كان يمثل إهانة، لكن بعد نقلهم إلى متحف الحضارة لا يمثل أي إهانة.





وأضاف أنه سيكون هناك شرحًا تفصيليًا لكل مومياء والحقبة التاريخية التي عاشت فيها.





ووجه وزير الآثار الأسبق، دعوة للشيخ أحمد كريمة للقيام بجولة داخل المتحف، والتأكد من عدم عرض أي إثارة.





وفيما يتعلق بزيارة عارضة الأزياء العالمية ناعومي كاميل إلى مصر، وزيارتها الأهرامات، أكد زاهي حواس، أنه تربطه علاقة صداقة معها، لافتا إلى أنها تعتقد أنها الملكة كليوباترا، وكانت تتمنى القيام بدورها في هوليوود.



