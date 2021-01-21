السياحة: عروض مخفضة للأسر المصرية ضمن مبادرة "شتي في مصر"

الخميس 21/يناير/2021 - 01:12 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن مبادرة "شتي في مصر" تتم بالتعاون مع وزارة الطيران المدني لدعم السياحة من خلال تخفيض أسعار تذاكر الرحلات.

وأضافت "شلبي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الدولة تسعى لدفع المصريين إلى الاستمتاع بالمناطق السياحية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتابعت: "نستهدف الأسرة المصرية للمشاركة في مبادرة "شتي في مصر"، لافتة إلى أن الفنادق في الأقصر وأسوان وسيناء وفرت عروض مخفضة للأسر المصرية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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شتي في مصر الاجراءات الاحترازيه

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