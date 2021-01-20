القماش: الوضع في الإسماعيلي صعب جداً.. ونسعى للتغيير





أكد خالد القماش المدير الفني الجديد للإسماعيلي أن الفريق يمر بظروف صعبة للغاية في الوقت الحالي، ولكنه لم يتأخر عن تلبية نداء النادي وقبل المهمة على الفور.





وقال القماش في تصريحات خاصة للفجر إن توليه منصب المدير الفني للإسماعيلي شرف كبير له، مؤكداً أنه سيعمل بكل قوة من أجل تصحيح الأوضاع في الفترة المقبلة من أجل إرضاء جماهير الدراويش.





وأشار القماش إلى أنه سيختار أعضاء الجهاز الفني خلال الساعات المقبلة، مشدداً على أن تشكيل الجهاز سيكون وفقاً لروؤيته فقط ولن يتدخل أي أحد في اختياراته.





وعبَّر مدرب الدراويش عن حزنه الشديد بسبب الوضع الحالي الذي يمر به الإسماعيلي في مسابقة الدوري، بسبب النتائج السلبية، وكذلك بعد خروجه من البطولة العربية في نصف النهائي على يد الرجاء المغربي، قائلا: "ربنا يكرمنا لنغير هذا الوضع الصعب الذي لا يليق باسم الإسماعيلي إطلاقاً.. اثق في مجموعة اللاعبين لأنهم مميزين وقادرون على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة".





يذكرأن خالد القماش تولى إدارة الإسماعيلي خلفاً لأبو طالب العيسوي الذي استقال من منصبه في أعقاب الهزيمة أمام المقاولون العرب بهدف نظيف، الاثنين الماضي في الدوري، ومن المقرر أن يبدأ مهام عمله في المباراة المقبلة أمام غزل المحلة، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، التي يحتل فيها الدراويش المركز الخامس عشر برصيد ٦ نقاط، من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في ٣ مباريات مقابل الخسارة في مثلهم



