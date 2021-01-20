القماش: الوضع في الإسماعيلي صعب جداً.. ونسعى للتغيير

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
هشام البلك

أكد خالد القماش المدير الفني الجديد للإسماعيلي أن الفريق يمر بظروف صعبة للغاية في الوقت الحالي، ولكنه لم يتأخر عن تلبية نداء النادي وقبل المهمة على الفور. 

وقال القماش في تصريحات خاصة للفجر إن توليه منصب المدير الفني للإسماعيلي شرف كبير له، مؤكداً أنه سيعمل بكل قوة من أجل تصحيح الأوضاع في الفترة المقبلة من أجل إرضاء جماهير الدراويش. 

وأشار القماش إلى أنه سيختار أعضاء الجهاز الفني خلال الساعات المقبلة، مشدداً على أن تشكيل الجهاز سيكون وفقاً لروؤيته فقط ولن يتدخل أي أحد في اختياراته. 

وعبَّر مدرب الدراويش عن حزنه الشديد بسبب الوضع الحالي الذي يمر به الإسماعيلي في مسابقة الدوري، بسبب النتائج السلبية، وكذلك بعد خروجه من البطولة العربية في نصف النهائي على يد الرجاء المغربي، قائلا: "ربنا يكرمنا لنغير هذا الوضع الصعب الذي لا يليق باسم الإسماعيلي إطلاقاً.. اثق في مجموعة اللاعبين لأنهم مميزين وقادرون على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة". 

يذكرأن خالد القماش تولى إدارة الإسماعيلي خلفاً لأبو طالب العيسوي الذي استقال من منصبه في أعقاب الهزيمة أمام المقاولون العرب بهدف نظيف، الاثنين الماضي في الدوري، ومن المقرر أن يبدأ مهام عمله في المباراة المقبلة أمام غزل المحلة، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، التي يحتل فيها الدراويش المركز الخامس عشر برصيد ٦ نقاط، من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في ٣ مباريات مقابل الخسارة في مثلهم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي ينهي إرتباطه بجيرالدو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يومين

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 11 ساعة

مهاجم جديد على طاولة الزمالك وباتشيكو

منذ أقل من ساعة

سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يُجري تغييرات موسعة على تشكيل برشلونة ضد كورنيا بالكأس

منذ ساعتين و 51 دقيقة

سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ يوم

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مدرب الإسماعيلي: اعتزال عبد ربه قرار شخصي.. ودرسنا الإفريقي جيدا

خالد القماش لـ الفجر الرياضي : البدري "مش قد المنتخب" .. مروان محسن "مستواه قل" ونفسي "أرجع الإسماعيلي"

محمد صلاح أبوجريشة ينتقد الأوضاع السيئة داخل الإسماعيلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

08:30 م

باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

10:33 م

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

02:36 م

مهاجم جديد على طاولة الزمالك وباتشيكو

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»