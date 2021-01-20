سعد لمجرد : أحب منى واصف بعد والدتي ومسلسلي ليس كوميدياً على الإطلاق

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وجه الفنان سعد لمجرد عبر برنامج the insider بالعربي تحية للقديرة منى واصف ووصفها بحبيبة الكل وست الكل و أشار الى أنه بعد حبه لوالدته يكن حباً كبيراً لواصف .



سعد قال للإعلامي ايلي نخله أن حلمه أن يمثل مع منى واصف اذا هي أبدت موافقتها و اعتبر أنه من الشرف أن تلعب دور والدته في مسلسله القادم .



سعد وصف المسلسل الذي يقوم بإنتاجه زياد شويري مسلسلاً رائعاً ومن خلاله يعود سعد للتمثيل بعد أن قدم في بداياته دوراً في مسلسل أحلام النسيم .



و كشف سعد أن مسلسله القادم ليس كوميدياً على الإطلاق و لن يحمل اسم " كارت أخضر " كما سبق و أعلن المنتج زياد شويري العام الماضي .



كما ونفى سعد عن معرفته بمشاركة نجم مصري بالعمل مشيراً الى أنهم لم يدخلوا حتى الان بمرحلة الكاستنغ و لكنه عاد وأكد على أن المسلسل سيبصر النور بنسبة ٨٠ بالمئة .



ورغم أن سعد قرأ سيناريو العمل لكنه فضل عدم الحديث عن شخصيته بالمسلسل و ابقائها كمفاجأة لجمهوره .



وفي ختام هذا الجزء من لقائه الطويل مع the insider بالعربي تحدث سعد عن علاقة الصداقة التي نشأت بينه وبين تيم حسن اللذان يتواصلان دائماً عبر الهاتف ولكن لم يلتقيا حتى الآن .



ووصف سعد تيم بالممثل الشاطر و أشار الى أنه استمتع بكل أجزاء مسلسله " الهيبة " .





https://www.instagram.com/p/CKR86QXnp1s/?igshid=12mdqj653fqwj

