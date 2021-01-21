أسعار الذهب اليوم الخميس 21-1-2021.. زيادة 11 جنيه بالمعدن الأصفر

الخميس 21/يناير/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، ليربح سعر جرام الذهب نحو 11 جنيه مع توقعات باستمرار الارتفاع.

ورصدت الفجر أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة والتي جاءت  كالتالي:


أسعار الذهب اليوم:
 
عيار 18 سجل 700.25 جنيها.
 
عيار 21 سجل 817 جنيها.
 
عيار 24 سجل 933.75 جنيها.
 
الجنيه الذهب 6536 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا:


ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، في تعاملات متقلبة، بعد تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر مع آمال دعم المزيد من التحفيز المالي من قبل إدارة بايدن.

وأدى بايدن اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، متعهداً بإعادة توحيد الشعب الأمريكي.

 

وفي أول تغريدة عبر من حسابه الرسمي عبر "تويتر"، قال الرئيس الأمريكي إنه سيقدم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية.


وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 1.4 بالمائة إلى 1866.50 دولار للأوقية، رابحاً 26.30 دولار.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر  بنحو 1.5 بالمائة عند مستوى 1867.2 دولار للأوقية.


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