وكيل البرلمان: السيسي يسعى لربط مصر بالقارة الأفريقية (فيديو)

استعرض الإعلامي أحمد موسى، تعقيب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب على بيان وزيرة التعاون الدولي بجلسة اليوم.





وقال "موسى" خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن النائب محمد أبو العينين، أكد أن مصر قادرة أن يكون لها دور كبير وفعال، في عمليات التطوير بالقارة الأفريقية، وعلينا أن ننتهز الفرصة لحالة الزخم في التوجه إلى أفريقيا، وأن تدخل مصر لضمان النجاح في كافة المشروعات.





وأشار النائب البرلماني، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بعمل مجهود ضخم حينما كانت مصر رئيسا للاتحاد الأفريقي، لافتا إلى أن الرئيس يسعى لعمل مشروعات قومية لربط مصر بالقارة الأفريقية.





وأكد وكيل مجلس النواب، أن مشروعات البنية الأساسية في أفريقيا مشروعات حيوية، قائلا: “علينا أن ندرس الفرص المتاحة ونسبق ونتقدم بها، وتدخل مصر في أفريقيا يضمن لها النجاح”.





ولفت أبو العينين، إلى أهمية أن يكون لمصر دورها في إعادة الإعمار، بعدد من الدول، مثلما بدأ الحديث بشأن إعادة إعمار العراق، وعلينا تجهيز خطط للتواجد في إعادة الإعمار في اليمن وليبيا.





وقال محمد أبو العينين: "التوجه نحو أفريقيا أمر مهم، لا سيما في ظل الحديث عن تريليون دولار استثمارات في أفريقيا في العشر سنوات المقبلة".



