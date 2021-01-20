خبير: ترامب سيحدث انقساما في صفوف الجمهوريين في حال أسس حزبا له

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
وكالات

اعتبر خبير العلوم السياسية في جامعة إيلينوي الأمريكية إدوارد فاغان أن تأسيس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حزبا جديدا، سيؤدي إلى انقسام في صفوف أنصار الجمهوريين.

 

وقال فاغان في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسي: "في حال قام دونالد ترامب بتأسيس "حزب وطني" موثوق به لمنافسة الجمهوريين، فإنه سيلحق ضررا بالحزب الجمهوري على الأرجح".

 

وأضاف أن "ترامب سيتسبب بالانقسام بين ناخبي الحزب الجمهوري، وسيتمكن الديمقراطيون من الفوز بالأغلبية".

 

وأعاد إلى الأذهان انتخابات عام 1968، عندما أسس حاكم ولاية ألاباما جورج وولس حزبا خاصا به، مما أدى إلى انقسام في صفوف الديمقراطيين وفوز الجمهوري ريتشارد نيكسون في الانتخابات.

 

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت نقلا عن مصادرها، بأن ترامب ناقش مع مقربيه تأسيس حزب جديد تحت مسمى "الحزب الوطني".

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