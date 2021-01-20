شاهد.. تعليق ناري لـ"ريهام سعيد" على صور التورتة الجنسية (فيديو)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
علقت الإعلامية ريهام سعيد، على واقعة سيدات الجزيرة، وذلك بعد تداول صورة لعدد من عضوات النادي يتناولن "تورتة جنسية" بها قطع حلوى على شكل أعضاء تناسلية.

وقالت سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"،:"ممكن انتقد حاجة متعجبنيش.. ولكن لما توصل للفضيحة فهذا شيء قميء، لأنه لا يخص صاحب الخطأ فقط، بل أحفاده وزملائه وحياته".

وأضافت قائلة: "لما شخص يتباهي بشيء غير مقبول ومقزز، فى مكان عام وينشرها، يبقى بينشر نوع من أنواع الفجور.. الصور واضح إنها اتاخدت خلسة، ولن أعلق كثيرًا، ولكن لما تلاقوا حد عامل حاجة غلط، والحاجة دى تتفضح وتظهر للنور.. أرجو الرحمة.. لما شخص يتصور في مكان أو عزومة ما بشكل خطأ، لازم تفكروا في الناس المحيطين بهم، وتعرفوا إن من ستر مؤمنًا ستره الله يوم القيامة، وهناك فرق بين مناقشة القضايا وجلد الناس".

وأكدت الإعلامية ريهام سعيد، أن ما حدث أمر خاطيء وغير مقبول، ولكن لا بد من الرحمة لأن الواقعة لا تتوقف على الأشخاص أنفسهم فقط، وقالت: "اللى حصل خطأ.. ومشوفتش حاجة زى كدا من قبل.. لكن أرجو الرحمة".

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