صراع ثلاثي على ضم نجم إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أنَّ العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع الإيطالي نيكولو باريلا نجم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أنَّ كلا من ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين يبحثان عن إمكانية التعاقد مع باريلا البالغ من العمر 23 عاماً.

وألمح الموقع الإيطالي أنَّ العديد من التقارير الصحفية كانت قد زعمت أن ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وبايرن ميونخ الألماني يرغبون في التعاقد مع النجم الإيطالي الشاب الذي يقدم مستويات رائعة مع إنتر ميلان.

وأفاد الموقع الإيطالي بأنَّ باريلا من خريجي كالياري ولعب على سبيل الإعارة في صفوف كومو وتعاقد معه إنتر ميلان في عام 2019 وخاض مع إنتر ميلان حتى الآن 66 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 16 هدف آخرين.



