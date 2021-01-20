مهاجم جديد على طاولة الزمالك وباتشيكو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
محمد سامي

 قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض المهاجم الغانى ريتشموند بواكى مهاجم فريق ريد ستار بيلجراد الصربي، على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكشف مصدر مطلع في نادي الزمالك، ان المهاجم ريتشموند بواكي تم عرضه على المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، من اجل معرفة رأيه سواء بالقبول أو الرفض.

وينتظر جهاز الكرة بالنادي موقف باتشيكو، وإذا وافق على التعاقد مع بواكي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، سيتفاوضون مع ريد ستار بيلجراد بشأن الأمور المالية.

وكان باتشيكو طلب من إدارة الزمالك التعاقد مع مهاجم بديل للمهاجم الأساسي مصطفى محمد، الذي كان على أعتاب مغادرة النادي للاحتراف في سانت اتيان الفرنسي، ولكن فشلت الصفقة في مراحلها الأخيرة.

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