عاجل.. بايدن يتوجه إلى مقر البيت الأبيض

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مقر البيت الأبيض، نقلًا عن فضائية "إكسترا نيوز".

وكان وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة إلى شعبه بعد تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: "علينا التوحد ليسود الهدوء في البلاد".

وتابع: "أعدكم بأن أكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، وأتعهد بحماية الدستور الأمريكي"، مستكملًا: "علينا أن ننحي السياسة جانبًا ونواجه فيروس كورونا".

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