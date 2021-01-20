عاجل.. بايدن يتوجه إلى مقر البيت الأبيض

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توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مقر البيت الأبيض، نقلًا عن فضائية "إكسترا نيوز".



وكان وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة إلى شعبه بعد تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: "علينا التوحد ليسود الهدوء في البلاد".



وتابع: "أعدكم بأن أكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، وأتعهد بحماية الدستور الأمريكي"، مستكملًا: "علينا أن ننحي السياسة جانبًا ونواجه فيروس كورونا".

