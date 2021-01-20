وفد من ممثلي مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية يتفقد إنشاء مركز تجميع الألبان بمركز اطسا



تحت إشراف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة لتسهيل تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقا لقواعد واشتراطات صحة سلامة الغذاء.



حيث تعد منظومة مراكز تجميع الألبان، من المشروعات القومية التي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشائها ودعمها لتطوير المراكز الموجودة على مستوى الجمهورية عن طريق الاستعانة بالخبرات المتخصصة، وذلك بهدف المساهمة في تكوين منظومة متكاملة تعظم من إنتاج الألبان وتتيح إقامة الصناعات الغذائية.



وهذا من ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة لصغار المزارعين ومتوسطيهم.



خلال ذلك قام وفد برئاسة الدكتور عصام الدين واصف المنسق الوطنى للمشروع ممثلا عن وزارة الزاراعة المصرية ومعهد بحوث الهندسة الزراعية والدكتور جويدو بينيفتو المنسق الدولى للمشروع ممثلا عن معهد سيام بارى الإيطالى.والاستاذ الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآليه والدكتور هشام فرج وكيل معهد بحوث الهندسه الزراعية.



حيث قام الوفد بتفقد اعمال البناء التى تتم فى مركز تجميع الالبان النموذجى الذى يقيمه المشروع فى اطسا بناء على توجيهات وزير الزراعة ومنتظر انتهاء اعمال الانشاءات به نهاية فبراير ليكون جاهز للعمل.



جاء ذلك في إطار تنفيذ مشروع"تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة في محافظتى الفيوم والمنيا الممول بقرض ايطالى ميسر من الحكومة الأيطالية بقيمة 10 ملايين يورو بالتعاون مع معهد سيام بارى المسئول عن تقديم المساعدة الفنية والتقنية للمشروع وممثلًا عن الجانب الايطالى في حين يمثل معهد بحوث الهندسة الزراعية وزارة الزراعة المصرية في تنفيذ أعمال المشروع إلى جانب كل من الاتي: قطاع الزراعة الآلية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى والإدارة المركزية للتعاونيات.



تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاهتمام بـ المنافذ التسويقية لتجميع الألبان والذي يعود بالفائدة علي المنتج وعلى الدولة بوجه عام.