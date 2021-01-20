وفد من ممثلي مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية يتفقد إنشاء مركز تجميع الألبان بمركز اطسا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
ريهام على
تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاهتمام بـ المنافذ التسويقية لتجميع الألبان والذي يعود بالفائدة علي المنتج وعلى الدولة بوجه عام.

تحت إشراف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة لتسهيل تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقا لقواعد واشتراطات صحة سلامة الغذاء.

حيث تعد منظومة مراكز تجميع الألبان، من المشروعات القومية التي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشائها ودعمها لتطوير المراكز الموجودة على مستوى الجمهورية عن طريق الاستعانة بالخبرات المتخصصة، وذلك بهدف المساهمة في تكوين منظومة متكاملة تعظم من إنتاج الألبان وتتيح إقامة الصناعات الغذائية.

وهذا من ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة لصغار المزارعين ومتوسطيهم.

خلال ذلك قام وفد برئاسة الدكتور عصام الدين واصف المنسق الوطنى للمشروع ممثلا عن وزارة الزاراعة المصرية ومعهد بحوث الهندسة الزراعية والدكتور جويدو بينيفتو المنسق الدولى للمشروع ممثلا عن معهد سيام بارى الإيطالى.والاستاذ الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآليه والدكتور هشام فرج وكيل معهد بحوث الهندسه الزراعية.

حيث قام الوفد بتفقد اعمال البناء التى تتم فى مركز تجميع الالبان النموذجى الذى يقيمه المشروع فى اطسا بناء على توجيهات وزير الزراعة ومنتظر انتهاء اعمال الانشاءات به نهاية فبراير ليكون جاهز للعمل.

جاء ذلك في إطار تنفيذ مشروع"تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة في محافظتى الفيوم والمنيا الممول بقرض ايطالى ميسر من الحكومة الأيطالية بقيمة 10 ملايين يورو بالتعاون مع معهد سيام بارى المسئول عن تقديم المساعدة الفنية والتقنية للمشروع وممثلًا عن الجانب الايطالى في حين يمثل معهد بحوث الهندسة الزراعية وزارة الزراعة المصرية في تنفيذ أعمال المشروع إلى جانب كل من الاتي: قطاع الزراعة الآلية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى والإدارة المركزية للتعاونيات.
وفد من ممثلي مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية يتفقد إنشاء مركز تجميع الألبان بمركز اطسا
وفد من ممثلي مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية يتفقد إنشاء مركز تجميع الألبان بمركز اطسا
وفد من ممثلي مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية يتفقد إنشاء مركز تجميع الألبان بمركز اطسا
وفد من ممثلي مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية يتفقد إنشاء مركز تجميع الألبان بمركز اطسا
وفد من ممثلي مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية يتفقد إنشاء مركز تجميع الألبان بمركز اطسا
وفد من ممثلي مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية يتفقد إنشاء مركز تجميع الألبان بمركز اطسا
وفد من ممثلي مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية يتفقد إنشاء مركز تجميع الألبان بمركز اطسا
وفد من ممثلي مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية يتفقد إنشاء مركز تجميع الألبان بمركز اطسا

أخبار تهمك

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يومين

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 11 ساعة

سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مهاجم جديد على طاولة الزمالك وباتشيكو

منذ ساعة الا ربع

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يُجري تغييرات موسعة على تشكيل برشلونة ضد كورنيا بالكأس

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي ينهي إرتباطه بجيرالدو

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وآرسنال

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

08:30 م

باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

10:33 م

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

02:36 م

مهاجم جديد على طاولة الزمالك وباتشيكو

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»