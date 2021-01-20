وكيل مجلس النواب يوجه تحية إلى الفنانين: نقدر أهل القوة الناعمة (فيديو)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» بقناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان.

ووجه محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تحية إجلال وتقدير لأهل الفن من الشعراء والأدباء والمفكرين، ولكل القوة الناعمة.

وقال أبو العينين خلال الجلسة العامة للبرلمان: هناك تراث حضاري لأهل الفن نعتز به جميعا، حقق مكانة كبيرة لمصر في المحيط الإقليمي، وأهل القوة الناعمة في كل مكان لهم تقدير من كل مواطن مصري.

وتابع: المجلس يكن للفن كل الاحترام والدعم، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة لاستغلال الطاقات الإبداعية لأهل الفن.

وقدم وكيل المجلس الاعتذار لنقيب الممثلين عن الفهم الخاطئ لما قيل في المجلس، مؤكدا أنه سيتم التواصل لبناء نظرة مستقبلية طموحة لتحقق مصر مكانتها الثقافية.

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