الأوقاف تشكل لجنة الإعجاز الرباني

الخميس 21/يناير/2021 - 12:12 ص
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
محمود الجلاد
أصدر اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة الإعجاز الرباني في الكون، ويناط بها:
عقد الدورات المتخصصة للأئمة والواعظات في مجال الإعجاز الرباني في الكون.
عقد الندوات العلمية والثقافية العامة، سواء عبر وسائل الإعلام، أم بالجامعات، ومراكز الشباب، ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، وغيرها من الجهات المعنية بالثقافة وبناء الوعي.
إصدار الكتيبات والمطويات التثقيفية، بما يبرز مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون.
الإعداد لبرنامج تلفزيوني يجمع ميزات البرامج المعروفة في هذا المجال، مثل: برنامج “العلم والإيمان”، وبرنامج “عالم البحار”، وبرنامج “عالم الحيوان”، وغيرها من البرامج ذات الصلة عربية أم أجنبية.
يأتي ذلك إيمانًا من وزارة الأوقاف بتكامل العلوم في بناء الشخصية، وحرصًا منها على نشر الثقافة العلمية، ولا سيما ما يتصل منها ببيان مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون وفي جسم الإنسان، من منطلق قوله تعالى: “سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ”.

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