الأوقاف تشكل لجنة الإعجاز الرباني

أصدر اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة الإعجاز الرباني في الكون، ويناط بها:

عقد الدورات المتخصصة للأئمة والواعظات في مجال الإعجاز الرباني في الكون.

عقد الندوات العلمية والثقافية العامة، سواء عبر وسائل الإعلام، أم بالجامعات، ومراكز الشباب، ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، وغيرها من الجهات المعنية بالثقافة وبناء الوعي.

إصدار الكتيبات والمطويات التثقيفية، بما يبرز مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون.

الإعداد لبرنامج تلفزيوني يجمع ميزات البرامج المعروفة في هذا المجال، مثل: برنامج “العلم والإيمان”، وبرنامج “عالم البحار”، وبرنامج “عالم الحيوان”، وغيرها من البرامج ذات الصلة عربية أم أجنبية.