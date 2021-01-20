أسعار النفط ترتفع بنهاية التعاملات مع تنصيب جو بايدن

ارتفعت أسعار النفط في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع آمال التحفيز المالي بعد تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.





وتولى الرئيس الأمريكي جو بايدن مهام منصبه رسمياً بعد أداء اليمين الدستورية، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.





ويتفاءل المستثمرون بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستقدم إنفاقًا تحفيزيًا هائلاً من شأنه أن يرفع الطلب على الخام.





ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات النفط الأولية في وقت لاحق من اليوم، مع توقعات بتراجعها بنحو 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنحو 0.5 بالمائة إلى 53.24 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس بنسبة 0.9 بالمائة إلى 56.38 دولار للبرميل.