المستشارة السابقة لأوباما: توحيد الأمريكيين أكبر تحد سيواجه بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت لوري واتكينز المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن الوقت مختلف تماما بين فترة رئاسة أوباما للولايات المتحدة الأمريكية وفترة قدوم بايدن للبيت الأبيض رئيسا لأمريكا بعد انتهاء ولاية دونالد ترامب اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن بايدن أمام تحديات كبيرة.

وأضافت المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن من ضمن التحديات التي ستواجه الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية تحقيق العدالة ومواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أودى بحياة 400 ألف مواطن أمريكي، منوها إلى العمل الشاق الذي ينتظر بايدن وهو توحيد الصف الأمريكي الذي أحدثه ترامب وتجنب الانقسامات والحروب الأهلية وأن كل هذه التحديات ستكون على طاولة بايدن.

وأعربت عن سعادتها بتولي كمالا هاريس بمنصب نائب الرئيس الأمريكي لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أنها تابعت هذا بشغف كبير وسعادة أكبر وحاول الكثير للوصول لهذا لعقود مضت لكن لم يحدث، وهو ما يؤكد أن المستقبل المشرق قادم لأمريكا مع جو بايدن.

وأكدت المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أنها عملت في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما كذلك الحملة الانتخابية لجو بايدن وهو يسير في نفس طريق أوباما، مؤكدة أن أكبر تحد لجو بايدن هو توحيد الأمريكيين، مع تقديم الرعاية الكاملة لهم والعمل بشكل متواصل ومواجهة الوباء وإصلاح ما أفسده الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت إن من أهم الملفات المطروحة على طاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن هو الملف النووي وعودة العلاقات الأمريكية مع الدول الأخرى والعودة للحلفاء والتغلب عى الشدائد، والحديث كثيرا عن الملف النووي مع طهران وتصدره جدول أعمال الرئيس الأمريكي.

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