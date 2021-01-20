"القومي للمرأة": تعديلات قانون الأحوال الشخصية هدفه تشديد العقوبات على جريمة "الختان"

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أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالتعديلات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية والذي هدف إلى تشديد العقوبات لمن يجري ختانًا للإناث والذي يتم مناقشته في مجلس النواب حاليًا.



وقالت "مايا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن التعديلات الخاصة بالقانون قامت بإلغاء بند بدون مبرر طبي والذي كان مخرجًا للكثيرون للإفلات من عقاب هذه الجريمة.



وأضافت أن القانون قام بتوضيح التعريف الخاص بالختان وفق المعايير الدولية وهو تعريف واضح، مع غلق المنشأة الخاصة التي يتم فيها إجراء هذه الجريمة ونشر الحكم في القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل التشهير بهذا الطبيب والمكان الذي تم فيها.



