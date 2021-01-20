باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو
أبدى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موافقته المبدئية على رحيل واحد من أبرز نجومه خلال الفترة الحالية.

ومنح باتشيكو، الضوء الأخضر لإدارة ناديه من أجل تسويق المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق، والاستفادة من وراء بيعه بالميركاتو الشتوي.

ورحب باتشيكو برحيل أوناجم، بعد خروجه من حساباته الفنية خلال الفترة الماضية، وعدم ظهوره بشكل مستمر في التشكيل الأساسي.

من ناحية أخرى، أعلن الزمالك عن رحيل كريم بامبو لاعب الفريق، إلى صفوف البنك الأهلي، اليوم ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

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