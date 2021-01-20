رسميا.. أرسنال يعلن رحيل نجم الفريق

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن فسخ تعاقده بالتراضي مع المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس، وشكره على فترته مع الفريق.

وذكر النادي اللندني أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، أصبح بإمكانه التفاوض مع نادي جديد، لينضم إليه في صفقة إنتقال حر.





وكان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب مع الجنرز في الصيف المقبل، ولكن جاء هذا الإتفاق لأن سوكراتيس لا يشارك هذا الموسم أبداً، حيث تم إستبعاده من قائمة الفريق.

سوكراتيس كان قد إنضم لأرسنال من بوروسيا دورتموند في يوليو 2018، حيث شارك مع الفريق في 69 مباراة.