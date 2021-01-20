أستاذ علوم سياسية: ترامب عائد بقوة.. واختفائه لن يحدث

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس الأمريكيالمنتهية صلاحيته دونالد ترامب نقل رسالة مهمة في هذه الكلمة الأخيرة للشعب الأمريكي أنه عائد بقوة، وبالتالي التساؤل حول اختفائه لن يحدث، وبالتالي ترك الأمور بهذه الصورة، مذكرا الشعب الأمريكي بما أنجزه في ملف التأمين الصحي والضرائب وغيرها.

وأضاف الدكتور طارق فهمي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن ما ذكره الرئيس جو بايدن في اول كلمه له هو خطاب تساؤلي يدعو لقيادة العالم، وتحليل مضمون ما ذكره مهم جدا في هذا السياق، خاصة في الكلمة التي أكد فيها على التحديات والمخاطر، وأزمة كورونا، حيث أنه ينقل رسالة للشعب الأمريكي بأكمله.

أن بايدن يعلم جيدا أنه أمام حالة من الاستقطاب الكبير وأن هناك شرخ في المجتمع الأمريكي ويضعه في اعتباره، ويحافظ عليه في أولوياته، وهناك الكثير من الأمور التي ستكون أمام هذا الرئيس.

وأكد أن معركة الرئاسة حسمت وقضي الأمر وأصبح الرئيس بايدن هو الرئيس الأمريكي، لكن المعركة ستنقل بتفاصيلها المزعجة إلى الكونجرس ومجلس الشيوخ، حيث أن المعركة الحقيقية هي ظهور السيدة نانسي بجوار الرئيس بايدن، وهذا يدل على أنها ستحظى بدعم الرئيس.

وأشار إلى أن التعامل مع التشريعات الأكثر إلحاحا مهم جدا، خاصة أنه لديه صلاحيات كبيرة ومهمة وربما الرئيس بايدن يستخدم هذه الآلية المباشرة بعيدا عن المشاحنات التي ستبدأ في الكونجرس.

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