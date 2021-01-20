شاهد.. إبراهيم عيسى: تحولنا إلى مجتمع يؤمن بالتلصص على الناس بحجة الحرية (فيديو)

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فتح الإعلامي، إبراهيم عيسى، النار على من ينتهكون حرية وحياة الناس الخاصة تحت مصطلح "حرية التعبير".



وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "حريتك تنتهي عن أنفي أي تنتهي عند حياة الآخرين، لا يمكن أن ترى الواقع المصري الآن إلا وتسمع حديثه وحواراته وجدله".



وأضاف " قد أصبحنا مجتمعا من المتلصصين والبصاصيين والمنتنصتين والمترصيدن، مجتمع كل مهمتهم انتهاك الحرمات وانتهاك الحياة الخاصة للناس والاعتداء عليها وكأن هناك اعتقاد لدى المجتمع العام في مصر انه من حقه انتهاك حرية الآخرين الشخصية".



وتابع " نرى من يصمت أمام الكلام عن حرية الفكر والعقيدة ويؤمن بالتلصص على الناس، ونعاني النفاق الديني والأخلاق بعدما وجها المجتمع نحو الشرطة الأخلاقية، مين اللي ادالك الحق أنك تدخل في حياة الناس اليومية وتذيع أخبارهم بحمق نفسي قبل ما يكون فكري، مين أعطاك الحق أنك تبتز الناس وتكون سياف وجلاد عليهم، أنا أسف أنت مالك أهلك".



