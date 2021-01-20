"هيرميس" تعلن إتمام الإصدار الرابع بقيمة 170مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن الإتمام الناجح للإصدار الرابع البالغ قيمته 170مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان. وتمثل الصفقة أول إصدار سندات توريق قصيرة الأجل للشركة خلال العام الجاري، والرابع ضمن برنامج إصدار سندات توريق قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، وهو أول برنامج من نوعه منذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، علمًا بأن الشركة نجحت في إتمام الإصدار الثالث البالغ قيمته 160 مليون جنيه من ذلك البرنامج خلال شهر سبتمبر 2020.





وأسندت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات مدعومة بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم. ومن المقرر إتمام عملية الإصدار الرابع البالغ قيمته 170 مليون جنيه على شريحة واحدة بمدد استحقاق تبلغ 10 أشهر، علمًا بأن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس»، وهو التصنيف الذي حصلت عليه أيضًا الإصدارات الثلاثة السابقة، علمًا بأنه أقوى تصنيف جدارة ائتمانية تحصل عليه عملية إصدار سندات في السوق المصري.





من جانبه، أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس عن اعتزازه بالجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتنمية أعمالها في خدمات إصدار سندات التوريق، باعتبارها من فئات الأصول التي تحظى بالاهتمام المتزايد خلال الفترة الماضية. وأشار جاد أن هذه الصفقة تأتي عقب مرور أقل من أسبوع على الإتمام الناجح للإصدار الأول من برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركات «عامر جروب» و«بورتو جروب» و«قسطلي»، مما يؤكد تفاني فريق قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس في تعزيز الخدمات المقدمة في هذا المجال، سعيًا إلى المساهمة بشكل كبير في دفع عجلة النمو لكل من قاعدة العملاء والشركة.





وأتم: "الشركة تتطلع إلى مواصلة الشراكة الاستراتيجية مع شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان لتنفيذ وإتمام الإصدارات القادمة"





يُذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.





عن المجموعة المالية هيرميس





تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 35 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف يضم أكثر من 5500 موظف. وتتخصّص الشركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشركة في مجال التمويل غير المصرفي، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وبنجلادش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

إبراء الذمة





أشارت المجموعة المالية هيرميس، في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.



