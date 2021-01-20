الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل

كشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة،وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 20 يناير 2021 إلى الثلاثاء 26 يناير 2021.





الأربعاء 20 يناير 2021

تقل فرص الأمطار وتنحصر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء ومدن القناة





الخميس 21 يناير 2021

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد





الجمعة 22 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد





السبت 23 يناير 2021 :

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد





الأحد 24 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد





الإثنين 25 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد





الثلاثاء 26 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد