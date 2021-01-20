وكيل زراعة الفيوم يكرم مدير عام إدارة المتابعة لبلوغه سن المعاش

Advertisements

شهد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، حفل تكريم المهندس ناصر مرسى، مدير عام إدارة المتابعة لبلوغه سن المعاش، وذلك تقديرًا لمجهوداته فى خدمة المديرية.



جاء ذلك بحضور المهندس محمود حسن، مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس على مسعد، مدير عام الحماية، والمهندس أسامة حسان، مدير عام الشئون المالية ولفيف من العاملين بالمديرية والإدارات التابعة لها والتعاون الزراعي.



قال وكيل الوزارة التكريم جزء واجب تجاه الأشخاص الذين جدوا وعملوا بإخلاص، وعرفانًا وشكرًا لما قدموه طيلة حياتهم العملية، مشيدًا بالجهد المبذول خلال عهده، وعمله الدؤوب على وضع حلول عاجلة للمشاكل التى تواجه العمل.



وأضاف يأتي التكريم لرجل أحبه العاملين بالمديرية مشيرًا إلى انه سيظل أثره فى المديرية علامة مشرقة لما قام به من جهد وما تحلى به من صبر وحكمة فى معالجة الأمور خلال فترة عمله.متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح. في حياته القادمة



فيما قدم ناصر الشكر لوكيل الوزارة ولجميع الحضور على ما استشعره من حب وحفاوة فى حفل تكريمه، وأعرب عن امتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التى لمسها، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار بالعمل واستكمال المسيرة بكل جهد واخلاص، ومتمنيًا للمديرية وقياداتها مزيدًا من التقدم خلال المرحلة القادمة

ثم قال اننى أشعر بالارتياح والسعادة إذ وصلتُ إلى محطة "التقاعد" وأنا أتمتع بالصحة والعافية، وبعد أن أديت واجبي في العمل على أحسن ما استطعت، محكّما الضميرَ والمصلحة العامة، ومتحلّيا بالموضوعية واحترامِ الجميع، وكنت حريصا دائما على المعاملة الطيبة مع الزملاء الأفاضل، ولكني من جهة أخرى وفي هذه المناسبة أشعر بشيء من الضيق والمرارة بل والحزن لان الخروج إلى التقاعد حرمني متعة ممارسة عملي الرسمي الذي كنت، وما زلت، أعتبره رسالة سامية مقدسة قبل أن يكون مهنة أعتاش منها.



وفى نهاية الحفل قام وكيل الوزارة بتقديم هدية رمزية تعبيرا عن تقديرهم له متمنين له التوفيق فى حياته المستقبلية وحرص الجميع على التقاط الصور التذكرية.

