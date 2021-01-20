"صحة البرلمان" قانونا "المسؤلية الطبية و "تغليظ عقوبة غش الدواء" من أهم أولويات المجلس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم - محمد المسلمي
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن متابعة المستجدات الخاصة بجائحة وباء الكورونا من ناحية الرعاية الصحية من أساسيات أعمال اللجنة، مؤكدًا أن اللجنة في حالة إنعقاد دائم لمتابعة الأزمة.

ووجه "أبو العلا" في تصريح خاص لـ "الفجر" الشكر للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات ووزارة الصحة واللجنة العلمية المختصة بمتابعة الأزمة حول العالم، لما بذلوه من مجهود كبير خلال الفترة الماضية للسيطرة علي تفشي هذا الوباء الذي اجتاح جميع دول العالم.

وأكد عضو صحة النواب، أن تطبيق الإجراءات الإحترازية بمنتهي الحزم من قبِل الحكومة وفرض العقوبة علي مخالفي تلك الإجراءات من أهم الخطوات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي متابعة أعمال الرصد والعزل للمصابين والعمل علي إتاحة مساحات أكثر للعزل في المستشفيات قدر الإمكان.

كما أشار النائب، إلي أن الأمصال واللقاحات الخاصة بوباء الكورونا وكيفية حفظها وتعاطيها من أولويات المتابعة خلال الفترة المقبلة، وخاصةً بالنسبة للفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من التشريعات علي رأس أولويات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، ومنها قانون الأحوال الشخصية، وقانون الإيجار القديم.

أما فيما يتعلق بالشأن الصحي أشار "أبو العلا" إلى أن قانون مزاولة مهنة الطب والصيدلة، وقانون المسؤلية الطبية، وتغليظ العقوبة علي قانون غش الدواء من أهم أولويات المجلس.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه قام بتقديم عدد من الإقتراحات بقانون منذ بدء أعمال برلمان 2021، ومنها: قانون تعديل لائحة مجلس النواب كي يتواكب مع الغرفة التشريعية الثانية "مجلس الشيوخ" وذلك بتقليل أعداد الهيئات البرلمانية.

وتابع عضو مجلس النواب: أنه تقدم بإقتراح بقانون أخر يتمثل في أن تخضع مكافأت النواب للضريبة، بالإضافة إلي إمكانية التنازل عنها طبقًا لرغبات بعض النواب.

أخبار تهمك

سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ أقل من ساعة

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

جالطة سراي يبحث ضم مصطفى محمد مجددا في يناير

منذ ساعة و 25 دقيقة

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ثلث ساعة

سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

منذ أقل من ساعتين

الأهلي ينهي إرتباطه بجيرالدو

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وآرسنال

منذ أقل من ساعة

موسيماني يتحدث عن كواليس فشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يُجري تغييرات موسعة على تشكيل برشلونة ضد كورنيا بالكأس

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

08:30 م

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

02:36 م

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

07:30 م

باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

10:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»