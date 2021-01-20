جمال بيومي: مصر أكثر دولة في العالم لديها علاقات حميدة بالدول الأخرى

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال السفير جمال بيومي، إن مصر افتقدت دبلوماسية الرئاسة الـ20 سنة الأخيرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور": "العلاقات الدبلوماسية المصرية بدأت منذ 2000 سنة، منذ عهد الملك أحمس، مصر من أوائل دول العالم التي عملت على توطيد العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى".

وتابع أن مصر أكثر دولة في العالم لديها علاقات حميدة بالدول الأخرى، وأكثر دولة في العالم تستضيف بعثات أجنبية، وكل هذا يؤكد نجاح سياسة مصر الخارجية".

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