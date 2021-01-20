عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن نشوب أزمة كبيرة داخل جدران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وذلك بسبب ملف صفقات الإنتقالات الشتوية الجارية.
وعلم الفجر الرياضي من مصدر مطلع أن الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني غاضبة للغاية من طريقة إدارة القلعة الحمراء لملف صفقة إنتقال الأوروجوياني جاستين سيرينو لاعب صن داونز خاصةً أن موسيماني أصر على ضمه قبل خوض غمار مونديال الأندية المزمع إقامته خلال الشهر القادم.
يُذكر أن الأهلي قد ضم الكونجولي والتر بواليا قادماً من صفوف فريق نادي الجونة قبل مواجهة الدحيل القطري في أولى مباريات كأس العالم للأندية.

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