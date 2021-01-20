سميحة أيوب تكشف أسرار مسلسل "الطاووس" لرمضان 2021

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
كشفت الفنانة سميحة أيوب عن تفاصيل مسلسل "الطاووس" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقال "أيوب" في تصريحات صحفية،: " أن أهم ما يميز الدراما التليفزيونية حاليا أنها تتناول الموضوعات الاجتماعية الهادفة التى تجذب الأسرة إلى شاشة التليفزيون بعد اختفاء تلك النوعية من المسلسلات لسنوات طويلة سيطرت خلالها أعمال غير هادفة تتناول ظواهر سلبية مثل العنف دون التركيز على المحتوى، معربة عن سعادتها بالانضمام إلى أسرة العمل والتعاون مع الفنان جمال سليمان والمخرج رؤوف عبد العزيز.

وأضافت: " أن مسلسل "الطاووس" يلقى الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية الهادفة ويؤكد على العديد من القيم الإنسانية، ويوجه العديد من الرسائل الإيجابية للمتلقى، كما يحذر العمل من مخاطر وأضرار مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" والتى تسبب العديد من المشكلات لمختلف الأسر، حيث تشكل فى بعض الأحيان تهديدا لبعض أفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب".

وتابعت سيدة المسرح العربى: " أن المجتمع يتأثر بما يقدمه الفن من موضوعات مختلفة تسهم فى تغيير العديد من السلوكيات، وأن الدراما الاجتماعية الهادفة تسهم فى نشر الإيجابيات داخل الأسرة والمجتمع، ومن ثم ينبغى التركيز عليها للنهوض بالمجتمع والارتقاء بالذوق العام، لافتة إلى أنها لم تترد فى قبول المشاركة فى المسلسل لحرصها على تقديم موضوعات تهم المجتمع والإنسان".

"الطاووس"بطولة جمال سليمان، وسهر الصايغ، وأشرف مصيلحى، أحمد فؤاد سليم، مها نصار، فرح الزاهد.

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